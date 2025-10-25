Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:38
        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan şüpheli Cafer G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

