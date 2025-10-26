Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Van de Streek, Saric, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Gueye
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Crespo, Da Costa, Shomurodov
Goller: Dk. 22 Shomurodov, Dk. 45+3 Da Costa (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 5 Crespo (RAMS Başakşehir)
