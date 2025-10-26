Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

        Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Van de Streek, Saric, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Gueye

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Crespo, Da Costa, Shomurodov

        Goller: Dk. 22 Shomurodov, Dk. 45+3 Da Costa (RAMS Başakşehir)

        Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 5 Crespo (RAMS Başakşehir)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya'da coşkuyla karşıl...
        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya'da coşkuyla karşıl...
        Manavgat Ziraat Odasının zeytinyağı fabrikaları üreticiye yılda 140 milyon...
        Manavgat Ziraat Odasının zeytinyağı fabrikaları üreticiye yılda 140 milyon...
        Antalya'da "12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi" düzenlendi
        Antalya'da "12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi" düzenlendi
        Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu (2)
        Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu (2)
        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu
        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı