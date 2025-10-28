Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Nesine 3. lig ekibi Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:01
        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.

        Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla bitirdi.

        Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor maçı, yarın 15.00'te Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak.

