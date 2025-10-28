Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Nesine 3. lig ekibi Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla bitirdi.
Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor maçı, yarın 15.00'te Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak.
