Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Enis K. (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Enis K'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.