Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enis K. (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Enis K'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Antalya'da meslek lisesi öğrencileri temizlik ürünleri üreterek ekonomiye k...
        Antalya'da meslek lisesi öğrencileri temizlik ürünleri üreterek ekonomiye k...
        Çocuklukta fark edilmeyen katarakt ileri yaşta görme kaybına yol açabiliyor
        Çocuklukta fark edilmeyen katarakt ileri yaşta görme kaybına yol açabiliyor
        Trafik kazası nedenlerinde 'sürücü kusuru' açık ara ilk sırada
        Trafik kazası nedenlerinde 'sürücü kusuru' açık ara ilk sırada
        Turizm tedarikçilerinde 2026 sezonu hazırlıkları sürüyor
        Turizm tedarikçilerinde 2026 sezonu hazırlıkları sürüyor
        Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
        Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
        Yaşlı evinde kuşakları buluşturan yeni yıl etkinliği
        Yaşlı evinde kuşakları buluşturan yeni yıl etkinliği