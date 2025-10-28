Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:59
        YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Oral, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" diyerek emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık tutkusundan, çağdaşlaşma hedefinden ve millet iradesine duyulan sonsuz inançtan doğduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in özgür düşüncenin, hukukun üstünlüğünün, kadın erkek eşitliğinin, bilimin ve emeğin önünü açan en büyük devrim olduğunu ifade eden Oral, şunları kaydetti:

        "Bugün, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye’nin her alanda ilerlemesi, üretimde, adalette, eğitimde ve teknolojide çağın öncüsü olması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Yörük köklerimizden aldığımız dayanıklılık, çalışkanlık ve özgürlük bilinciyle bu toprakların geleceğini inşa etmeye kararlıyız. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir karakterdir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin temellerini atan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

