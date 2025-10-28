Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle reklam panoları, ağaçlar devrildi, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.

Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.