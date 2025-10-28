Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle reklam panoları, ağaçlar devrildi, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        Giriş: 28.10.2025 - 17:58 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:58
        Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

        Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.

        Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

        Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

