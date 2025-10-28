Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Altın Portakal Film Festivali'nde "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri gösterildi

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmlerinin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:28
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri gösterildi
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Aldığımız Nefes" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmlerinin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Şeyhmus Altun'un yaptığı, başrolde Sacide Taşaner, Hakan Karsak, Rüzgar Usta, Defne Zeynep Enci, Deniz Kavak ve Aras Kavak'ın yer aldığı "Aldığımız Nefes" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

        Yönetmen Altun, söyleşide yaptığı konuşmada, 15 yıldır reklam ve belgesel çalışmaları yürüttüğünü, "Aldığımız Nefes"in ilk filmi olduğunu söyledi.

        Filmin geçen yıl çekildiğini belirten Altun, filmde olayların, hikayenin merkezindeki 10 yaşında bir çocuğun etrafında şekillendiğini ifade etti.

        Altun, filmin kendi çocukluğuna dair bir sürü hikayenin birleşiminden oluştuğunu dile getirdi.

        Filmin konusu özetle şöyle:

        "Bir Anadolu kasabasında, 2000'lerin başında 10 yaşındaki Esma ve ailesinin dünyası, bir fabrikanın patlamasıyla başlayan ve durmaksızın devam eden yangınla sessizce çözülür. Duman toprağı zehirlerken Esma'nın ailesi hayatta kalmak için mücadele eder. Esma ise çocukluğundan geriye kalanlara sıkı sıkıya tutunur. Aldığımız Nefes, görünmez felaketler karşısında direncin naif bir portresi, erken büyümek, umuda tutunmak ve kaybolmayı reddetmek üzerine bir hikaye."

        - "Tavşan İmparatorluğu" filminin gösterimi yapıldı

        Daha sonra AKM Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Seyfettin Tokmak'ın yaptığı, başrolde Kubilay Tunçer, Sermet Yeşil, Alpay Kaya, Emrullah Çakay ve Perla Palamutçuoğulları'nın yer aldığı "Tavşan İmparatorluğu" filminin gösterimi yapıldı.

        Daha sonra gerçekleştirilen söyleşide konuşan yönetmen Tokmak, filmin Türkiye'de ilk gösterimi olduğunu söyledi.

        Çocuklarla ilgili zihinsel olarak çok mesai harcadığını belirten Tokmak, ilk filminde olduğu gibi bu filmde de bir çocuğun hayatına yönelik çalıştığını ifade etti.

        Bir dönem çocuklara gönüllü sinema öğretmenliği yaptığını anlatan Tokmak, "Gözlem yapmayı seviyorum. Bir çocuk melankoliği nasıl yaşar diye düşünerek yola çıktım. Hikayeyi yaratırken tazılar yetişkinler, tavşanlar çocuklar şeklinde bir çember kurmaya çalıştım. Zamansız ve mekansız bir film yapmaya çalıştık. Bir coğrafyaya bir yere aidiyet duygusu oluşturmak istemedik." diye konuştu.

        Tokmak, filmin ana karakteri Musa'yı bulmak için çok araştırma yaptığını, Kars'ta yaşayan Alpay Kaya'yı yaklaşık 5 bin çocuk arasından keşfettiğini dile getirdi.

        Meksika'nın tanınan isimlerinden, görüntü yönetmeni Claudia Becerril Bulos ile çalıştığını aktaran Tokmak, "Ekibin büyük kısmı kadınlardan oluşuyor. Özellikle bir kadın görüntü yönetmeni ile çalışmak istiyordum. Çünkü çocukluğa dair en hakiki duygulara yönelik onlarla çok içerden bağlantı kurabiliyorsun." diye konuştu.

        Oyuncu Kaya da yaklaşık 3 yıl önce çektikleri filmi bugün tekrar izlediğini belirterek, küçüklüğünü seyretmenin gurur verici olduğunu söyledi.

        Filmin konusu özetle şöyle:

        "İllegal yoldan devletten maaş alabilmek uğruna babası Beko tarafından zorla engelli taklidi yaptırılan Musa'nın, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin hikayesi."

        - "Tuvaldeki Sır" filminin galası yapıldı

        Ayrıca festival kapsamında "Tuvaldeki Sır" filminin galası gerçekleştirildi.

        AKM Perge Salonu'nda, Ömer Evre'nin yönettiği filmin gösteriminin ardından film ekibi seyirci karşısına çıktı. Oyunu seyreden bazı vatandaşlar film ekibiyle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

