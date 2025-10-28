Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ANTİAD üyeleri Cumhuriyet balosunda buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:27 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:27
        ANTİAD üyeleri Cumhuriyet balosunda buluştu
        –Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldi.

        ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sadece bir bayramı değil dirilişi, umut yolculuğunu, bir milletin küllerinden doğuşunu kutladıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Köleoğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, Anadolu’nun yüreğinde filizlenen bağımsızlık ateşidir. Cumhuriyet, kadının, erkeğin, gencin, yaşlının eşitçe yan yana durabildiği, düşüncenin zincirsiz olduğu aydınlık bir ufuktur ve o ufkun adı Atatürk’tür. O, sadece bir komutan değil, bir fikir, bir vizyon, bir devrimdir. Bizler bugün burada, onun kurduğu Cumhuriyet’in gölgesinde değil, onun yaktığı ışığın altında parlıyoruz."

        Köleoğlu, Atatürk'ün "Sanayileşmek en büyük milli davalarımızdan biridir." sözünü hatırlatarak, üretmeyi, paylaşmayı ve büyümeyi, ulusal bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

        Etkinliğe, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş katıldı.

