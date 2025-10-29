Antalya'da sağanak ve dolu Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelere zarar verdi

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu, Kaleiçi'nde en çok fotoğraf çekilen bölgelerden biri olan Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelere zarar verdi.

Kent merkezinde dün akşam etkili olan sağanak ve doludan, şemsiyelerle gölgelendirilen sokak da etkilendi.

Renk cümbüşü görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Şemsiyeli Sokak'ta havada asılı olan 450 renkli şemsiye zarar gördü.