Antalya'da turist hareketliliği yurt dışı rezervasyonlarıyla kasımda da sürecek

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MUSTAFA KARABIYIK - Antalya'da 17 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyle yılı kapatmaya hazırlanan turizmciler, kış sezonunun da alternatif turizm alanlarıyla hareketli geçmesini bekliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Orta Doğu'daki karışıklıklara rağmen geçen yıldan daha fazla yabancı misafir ağırladıklarını söyledi.

Antalya'da turist sayısında hedeflere ulaşıldığını belirten Kavaloğlu, turizmi 12 aya yaymak ve kış sezonunda turist hareketliliğini daha da artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde çalıştıklarını anlatan Kavaloğlu, "Sağlıktan spora, golften toplantıya, seminerden kongreye, astrodan gastronomi turizmine kadar turizmin çeşitlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gastronomi, Kültür Yolu festivalleri örnek çalışmalar. Sezonun kasımın üçüncü haftasına kadar uzamasını arzu ediyoruz. Aralıkta Noel tatili, hemen ardından yılbaşı, Ortodoks Noel'i, akabinde de futbol takımlarının kamplarıyla spor turizmi başlıyor. Golf turizmi de kış sezonu boyunca devam ediyor. Antalya'da açık olan otellerin doluluk yaşayabilecekleri bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kavaloğlu, kış döneminde Antalya'daki otellerin yaklaşık yüzde 15'inin açık kaldığını, gerekli altyapısı olanların yıl boyunca misafir kabul ettiğini kaydetti.

İklimsel şartlardan dolayı kış dönemi için İspanya ve Mısır'ın avantajlı olduğunu dile getiren Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kış aylarında turizmin çeşitlendirilmesi dışında başka bir alternatifimiz yok. Antalya'nın hedef alınacak iki rakibi var, İspanya ve Fransa. İtalya ise özellikle kitlesel turizm hareketinde rakibimiz değil. Yunanistan ve İspanya ile tatlı tatlı, sert sert rekabet ediyoruz. Fransa özellikle hem turizmin çeşitlendirilmesi anlamında hem de şehir, kültür turizmi açısından hedef bir rakiptir. İspanya ile de paket turlarda rekabetimiz var. Tabii bu 3 ülke Avrupa Birliği üyesi olmanın da avantajını çok iyi kullanıyor."

TGA'nın tanıtım alanında da önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkati çeken Kavaloğlu, tek bir pazara bağlı olarak pazarlama yapmadıklarını vurguladı.

Antalya'yı ve Türkiye'yi merkeze koyduklarında 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 900 milyon insanın yaşadığına işaret eden Kavaloğlu, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitmesi turizmi bambaşka bir hedefe yönlendirecek. 2019'da yaklaşık 7 milyon Rus turist gelmiş Antalya'ya. Biz şu anda 3 milyon civarındaki Rus turistle mutluyuz çünkü diğer pazarları yükseltmeye çalışıyoruz. Ama Rusya-Ukrayna savaşının bitmesiyle rakamlar bambaşka bir hal alacak." değerlendirmesinde bulundu.