        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı tutuklandı

        Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:04
        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Gül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

        - Olay

        Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

