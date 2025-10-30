Antalya'da "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.