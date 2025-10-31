TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Yedi merkezde yapılan etaplarda birinci olan Çimhan Manavgat Belediyespor, City Line Alanya Belediyespor, Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor, Karataş Belediyespor, Adilcevaz Belediyespor, Giresun Sahilspor ve Cumaovası Özderespor'un yer aldığı finallerin ilk maçları, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde yapıldı.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor, Giresun Sahilspor'u 21-3, Çimhan Manavgat Belediyespor da Karataş Belediyespor'u 6-1 mağlup etti. B Grubu'nda ise City Line Alanya Belediyespor, Adilcevaz Belediyespor'u 7-5 yendi.

Grup birincilerinin doğrudan yarı finale çıkacağı organizasyonda, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle yarı final mücadelesi verecek.

Organizasyon, 6 Kasım Perşembe günü final karşılaşmasıyla sona erecek.