Antalya'da yanan gulet ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Antalya'nın Demre ilçesinde alev alan gulet, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kekova Mahallesi'nde denizde açıkta bulunan gulet henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri yanan gulete müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında, gulet kullanılamaz hale geldi.
