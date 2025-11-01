Bakan Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, iyiliğin ve doğruluğun tarafında olduklarını belirterek, "Bu medeniyet şu anda sadece bu toprakların ümidi değil. Bu medeniyet iyilerin ümidi, dünyadaki ezilmişlerin, maalesef haksızlığa uğramışların ümidi. O nedenle daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Bakanı Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, İlk Ders ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.

Kestel Amfitiyatro alanında tıp fakültesi öğrencilerine ilk dersin verildiği törende konuşan Memişoğlu, bilim yuvasında eğitim alıp Türkiye'nin geleceğine katkı verecek çocuklar yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

Daha sonra gece gündüz okuyarak ülkenin geleceğini inşa eden akademik personele teşekkür eden Memişoğlu, "Gençler, bu ülkeyi yönetenlerdir. Bizler tecrübelerimizi, bilgilerimizi sizlere aktaracağız. Yeni şeyler yaparak, yeni şeyler üreterek sizlerin gelecekte bu ülkeyi çok daha yönetmesini sağlayacak önünü açacak şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bu sıralardan kendilerinin de geçtiğini, dünyayı geçici mekan olarak düşünmek gerektiğini söyledi. Bugün birbirini öldüren, onunla da bir kazanç sağlayan bir medeniyetin hüküm sürdüğü bir dünyadan bahsedildiğini aktaran Memişoğlu, paranın, materyalizmin ön planda tutulduğu bir dünyada yaşadıklarını ifade etti. Buradaki gençlerin iyiliğin temsilcileri olduğuna vurgu yapan Memişoğlu, şöyle devam etti: "İyilik medeniyetinin geleceğini sizler oluşturacaksınız. Onun için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bizler elimizden geldiğince bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bugünkü dünyada herkes başkasını eleştiriyor. Ama esasında en büyük soru 'biz ne yaptık', 'Ben ne yaptım' sorusudur. Önce bu soruyu soracağız. Maalesef son zamanlarda herkes sen ne yaptın, siz ne yaptınız sorusunu soruyor. İyilik medeniyeti olarak biz ne yaptık? Biz ne yapmalıyız diye sormamız lazım. Üretmemiz, birlikte hareket etmemiz, farklılıklarımızı zenginlik haline getirip güçlü olmamız gerekir. Onun için sen sorusundan önce ben sorusunu sormamız lazım. Ben sorusu esasında sorunun cevabını eğer doğru verirseniz biz sorusuna dönüşür. Biz sorusu da herkes birlikte olursa güçlü hale geliyor ve iyilik tarafı kazanır."

Memişoğlu, paranın, sıfatların gelip geçici olduğunun altını çizerek, önemli olanın dünyaya hoş bir seda bırakmak olduğunu kaydetti. Gençlere idealist ve mutlu olma hedefleri için çalışmayı öneren Memişoğlu, "Gençler 21 yaşında fethedilemeyecek bir medeniyet baş şehrini fethetmiş ve Fatih ismini almış bir gencin temsilcilerisiniz. Bunlar idealizm olmazsa olmayacak şeyler. Sizler 38 yaşında küçücük bir gemiyle Samsun'a çıkıp yok olmakta olan vatanı kurtaran atalarınızın temsilcilerisiniz. Bunu hiç unutmayın." ifadelerini kullandı. Memişoğlu, gençlerin önünü açmak için çabaladıklarını, bu toprakların 1071'den beri mücadele içinde geçen insanların toprağı olduğunu belirtti. İyiliğin ve doğruluğun tarafı olduklarını dile getiren Memişoğlu, "Her insan önce kendine hesap versin. Gözlerini aynaya bakarak ben ne yaptım diye sorsun. Bugün baktığınız zaman bu medeniyet şu anda sadece bu toprakların ümidi değil. Bu medeniyet iyilerin ümidi, dünyadaki ezilmişlerin, maalesef haksızlığa uğramışların ümidi. O nedenle daha çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Sağlık bilgisini, teknolojisini üretebilen hedefe ulaşın" Sağlıkta son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok şey yaptıklarını anlatan Memişoğlu, çok şey ürettiklerini ancak daha çok üreteceklerini vurguladı. Artık sadece hizmet tarafına bakmadıklarının altını çizen Memişoğlu, "Bu ülke sadece dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi değil. Bundan sonra hedefimiz teknolojisini, ilmini, cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen, dünyaya yeni şeyler söyleyebilen bir ülke olması için uğraşıyoruz. Belki biz başlangıcını yapacağız arkadaşlar ama sizlerden bir şey istiyorum. Sadece sağlık hizmeti değil. Lütfen sağlık bilgisini, teknolojisini üretebilen hedefe ulaşın. Çünkü ürettiğiniz sürece, birlikte hareket ettiğiniz sürece güçlü olursunuz, mutlu olursunuz, ideallerinizi gerçekleştirirsiniz. Onun için sizlere bu çıktığınız yolda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Beyaz önlüğün bir adanmışlığın işareti olduğunu, bir insana yardım etmenin, hayatını kurtarmanın maddi şeylerle ölçülemeyeceğini dile getiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O insanların gözbebeklerinde size duyulan minnet duygusu, sevgi her şeye bedel. Bunu hiçbir zaman kaybetmeyin, insanlara dokunun, insanları hissedin. Esasında çok şanslısınız. Çünkü insanlara iyilik yapan, bir insanın hayatını kurtaran, bütün insanlığın hayatını kurtarmış felsefesi ile hareket eden bir inancın temsilcilerisiniz. Onun için bugün dünyamızda maalesef daha materyalist, daha günlük, daha yüzeysel duyguların olduğu bir dünyada, sizler manevi olan huzuru hissedin, zenginleşin, mutlu olun diye ümit ediyor ve dilekte bulunuyorum." Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yeni akademi yılında öğrencilere başarılar diledi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise üniversitelerinin 10 yıl gibi kısa zamanda hızlı büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti. Konuşmaların ardından ALKÜ'nün faaliyetlerinin tanıtıldığı film gösterimi, Sağlık Hizmetleri MYO'nun ilk ve acil yardım program videosu izlendi. Akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi, Bakan Memişoğlu'na cübbe giydirildi. Program tıp fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi.