        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni kırmızı halı geçişiyle başladı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

        01.11.2025 - 21:01
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni kırmızı halı geçişiyle başladı
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 Ekim'de başlayan festival kapsamında film, belgesel gösterimleri, söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi.

        Festivalin kapanış töreninde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde kırmızı halıda yürüdü.

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Ömer Vargı, gazetecilere, güzel bir festival yaşadıklarını, filmleri tek tek izleyip değerlendirdiklerini söyledi.

        Festivalin, filmciliğin ve sinemanın bir parçası olduğunu ifade eden Vargı, "Filmlerin ne olursa olsun izleniyor olmasının önemi çok yüksek. Festivalde bu yıl öğrenci filmleri de vardı." dedi.

        Jüri üyesi oyuncu Beren Saat ise festivale katılımın çok yüksek olduğunu, filmlerin de çok keyifli olduğunu ve film ekipleriyle birlikte izlediklerini anlattı.

        Ödül kazanan filmler için oylamayı yaptıklarını bildiren Saat, "Ödüllere dair benim içim çok rahat. Pek çok ilk film vardı. Yeni yetenekler de bu seneden keşfolacaktır diye düşünüyorum. Benim için çok güzel bir haftaydı, güzel bir deneyimdi. Bazı dallarda gerçekten daha fazla tartıştık." diye konuştu.

        - "İnşallah daha çok filmimiz daha çok festivalimiz olur"

        Oyunculardan Ahmet Gürsoy ise festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri, aileleri destekleyen bir festival. İnşallah daha çok filmimiz daha çok festivalimiz olur, ebediyen ilerlesin ve devam etsin isterim." dedi.

        "Barselo" filminin yönetmeni Erdem Yener de festivalde olmanın çok güzel olduğunu, setten festivale geldiğini kaydetti.

        "Erkenci Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar da filmi çekeli bir yıl olmasına rağmen düşünmediği gün olmadığını, filmi izlerken kalbinin ağrıdığını vurguladı.

        Her genç oyuncunun hayalinin Antalya olduğunu belirten Tanlar, "Çok net söylüyorum, çok kendimden emin söylüyorum bunu. Gerçekten her oyuncunun hayal kurduğu yer burası. Benim için çok özel bir yerdi." dedi.

        Sinema oyuncu Cengiz Bozkurt da 30 yıldır Antalya'ya gelip gittiğine işaret ederek, "Antalya Film Festivali bizim marka değeri olan en önemli festivalimiz. Çok uzun soluklu bir festival. Burada olmaktan çok mutluyuz. Genç yönetmenler ve meslek büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Birbirimize ancak burada zaman ayırabiliyoruz, proje konuşuyoruz." diye konuştu.

        Oyuncu Mehmet Aslantuğ da bu sene Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izleme fırsatı bulduğunu ve çok mutlu olduğunu die getirdi.

