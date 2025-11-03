Antalya'da eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı M.G ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.G ise karakola götürüldü.
