Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı M.G ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında tartışma yaşandı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.G, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.G ise karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu
        Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu
        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler ziyaretçilerini ağırlıy...
        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler ziyaretçilerini ağırlıy...
        Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti
        Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti
        Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş (2)
        Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş (2)
        Antalya'da yangında sebze paketleme tesisi zarar gördü
        Antalya'da yangında sebze paketleme tesisi zarar gördü
        Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti