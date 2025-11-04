Futbol: 16 yaş altı hazırlık turnuvası

Ronaldo'nun annesi Aveiro ile nişanlısı Rodriguez, seremoninin ardından sahaya inerek Cristiano Dos Santos ile fotoğraf çektirdi.

Maçı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez de protokol tribününden izledi.

Portekiz, 8. ve 29. dakikalarda Rafael Cabral'in attığı gollerle turnuvadaki üçüncü maçından da galip ayrıldı.

Genç futbolcu, Portekiz'in İngiltere ile oynadığı son hazırlık mücadelesinde uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya, Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler 'in 16 yaş altı milli takımları katıldı.

Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

