        Antalya Haberleri

        Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen koca yargılanıyor

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 04.11.2025 - 16:45
        Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen koca yargılanıyor
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk D.'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık M.A.D. olay günü eşinin evine gitmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025 saat 01.00 sıralarında oteldeki mesaisinden dönen Iryna Melnychuk D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

        Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan Iryna Melnychuk D. başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

