Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen koca yargılanıyor

Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan Iryna Melnychuk D. başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

