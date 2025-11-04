Antalyaspor, Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını açıkladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarını belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 8 Kasım Cumartesi günü yapılacak karşılaşmanın biletlerinin yarın 12.00'de satışa çıkacağı belirtildi.
Misafir takım biletlerinin satış sürecinin ise 6 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.
Bilet fiyatlarının bin ile 3 bin lira arasında değiştiği bildirildi.
