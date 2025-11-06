Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:11
        Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Oymapınar istikametine seyir halindeki Abdurrahman Gövercin (34) idaresindeki 07 BHA 575 plakalı motosiklet ile Manavgat istikametine seyir halindeki Zeliha Emir yönetimindeki 31 YJ 648 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Gövercin ile motosiklette yolcu olarak bulunan Tuğçe Yaman (27) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

