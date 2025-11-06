Antalya'da donör ve alıcılar "Yaşam Veren Hikayeler" etkinliğinde buluştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu yıl içinde 2 bin 695 böbrek ve 1425 karaciğer nakli yapıldığını belirterek, "Bunların yalnızca beşte biri, vefat eden kişilerin bağışladığı organlarla mümkün olabildi." dedi.

Üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen "Yaşam Veren Hikayeler" etkinliğinde alıcı, donör ve bağışçı yakınları bir araya geldi.

Ellerinde dövizlerle katılan öğrenci ve öğretim üyeleri de etkinliğe destek verdi.

Kayıplarını umuda dönüştürerek başka hayatlara nefes olan donör aileleri ile organ bağışı sayesinde yeniden yaşama tutunan nakil alıcıları, duygusal anlar yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Özkan, yaptığı konuşmada, etkinlikle Organ Bağışı Haftası kapsamında yaşamın en kutsal armağanı olan bağış kavramını hep birlikte yeniden anlamlandırmak istediklerin söyledi.

Organ bekleyen hastaların yaşadığı zorlukları anlatan Özkan, "Bir böbrek, insanı makineye bağlı olmaktan, kalp, insanı sürekli cihazın piline bağlı olmaktan kurtarır. Bir karaciğer veya akciğer, insana nefes ve sağlık verir. Bir kol, insana bağımsızlığını ve hayatı kucaklama yetisini geri verir." diye konuştu.

Özkan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl yüz binlerce insanın beklediği organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini dile getirdi. Türkiye’de 32 bin 982 hastanın organ veya doku nakli beklediğini kaydeden Özkan, şöyle konuştu: "Bunların 25 bini böbrek, 2 bin 500'ü karaciğer, 1500’ü kalp nakli bekleyen hastalar. Her biri bir anne, baba, evlat. Yani bu sayılar sadece rakam değil, umutla bekleyen binlerce hayatın sesi. Ülkemizde bu yıl içinde 2 bin 695 böbrek ve 1425 karaciğer nakli yapıldı. Bunların yalnızca beşte biri, vefat eden kişilerin bağışladığı organlarla mümkün olabildi. Bu yıl 1836 beyin ölümü vakasında ailelerle görüşme yapıldı, sadece 398 aile 'evet' dedi." Özkan, organ bağışı çağrısında bulunarak artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı yapılabildiğini dile getirdi. - Bağışçı ve nakil hastaları duygularını paylaştı İş kazası sonucu kaybedilen ve bağışlanan organları hastalara umut olan mimar Bora'nın annesi Sultan Dumlupınar da hastalara acil şifalar dileyerek, göz yaşı döktü.

Organları bağışlanan Mehmet Toprak'ın eşi Nazlı Toprak ise nakil bekleyen çocukların sevinmesi, başka ailelerin mutlu olması için kızlarının kararıyla eşinin organlarını bağışladıklarını söyledi. Hem üzgün hem de başka hastalar kurtulduğu için bağıştan mutlu olduklarını anlatan Toprak, "Eşim ve kızlarım adına çok gururlandım." dedi. Kalp nakli olan 22 yaşındaki Furkan Özçelik de 7 yıl yapay kalp destek cihazıyla yaşadığını, bir yıl önce kalp nakli olduğunu anlattı. Sağlının iyi olduğunu belirten Özçelik, "Organ bağışı sayesinde normal hayatıma döndüm, işe girdim, çalışıyorum. Hayallerim, organ bağışı sayesinde gerçekleşti." diye konuştu. Mustafa Atan (68) ise 25 sene önce kalp, 10 sene önce de böbrek nakli olduğunu vurgulayarak, umudunu hiç yitirmediğini, hiçbir zaman hasta gibi yaşamadığını ifade etti. Bağışlanan böbrekle sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Mustafa Emin Kosta ile 3 yaşındayken böbrek nakli olan 11 yaşındaki Ahmet Döner ve 8 yaşında karaciğer nakli olan Şerife Nur Aydemir de organ bağışı çağrısı yaptı.