Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
