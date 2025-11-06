Habertürk
Habertürk
        Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

        Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:51
        Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

