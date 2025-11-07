Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nin tanıtımı için program düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Şelalesi çevresindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, festivalin kentin tarımsal ve kültürel potansiyelini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu etkinliğin sadece festival değil Manavgat'ın üretici gücünü, yerel değerlerini ve tarımsal zenginliğini görünür kılma çabasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Çiçek, "Manavgat yaklaşık 2 milyon zeytin ağacıyla bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri. İlçemizde yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin, 9 ila 10 bin ton zeytinyağı üretiliyor." diye konuştu.

Festivalde Manavgat'a özgü "Beylik Zeytini" gibi 11 zeytin türünün yer alacağını dile getiren Çiçek, bu ürünlerin markalaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Festival programı kapsamında 8 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü düzenleneceğini bildiren Çiçek, şunları kaydetti: