Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi

        Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nin tanıtımı için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 08:21 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nin tanıtımı için program düzenlendi.

        Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Şelalesi çevresindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, festivalin kentin tarımsal ve kültürel potansiyelini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Bu etkinliğin sadece festival değil Manavgat'ın üretici gücünü, yerel değerlerini ve tarımsal zenginliğini görünür kılma çabasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Çiçek, "Manavgat yaklaşık 2 milyon zeytin ağacıyla bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri. İlçemizde yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin, 9 ila 10 bin ton zeytinyağı üretiliyor." diye konuştu.

        Festivalde Manavgat'a özgü "Beylik Zeytini" gibi 11 zeytin türünün yer alacağını dile getiren Çiçek, bu ürünlerin markalaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Festival programı kapsamında 8 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü düzenleneceğini bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreninin ardından halk oyunları, tadım etkinlikleri, atölye çalışmaları ve çeşitli gösteriler sunulacak. Ayrıca, Saraçlı Mahallesi'nde taş üzerinde zeytin kırma ve zeytinyağı sunumu ile yöresel ikramlar ve müzik dinletileri yapılacak. 9 Kasım Pazar günü Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışıyla devam edecek festival, tadım etkinlikleri, halk oyunları ve Ayhan Rüzgar'ın stand-up gösterisiyle sona erecek."

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) İdris Taş da bölgenin tarım potansiyelini ön plana çıkaran etkinlikleri önemsediklerini dile getirdi. Bilinçli tarımın önemine dikkati çeken Taş, "İklim şartlarına uymayan ürün yetiştirmek su kaynaklarına zarar veriyor. Manavgat ve çevresinde asırlardır yetişen zeytin ise bu topraklara en uygun tarım ürünü olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Antalya'da sağanak etkili oldu
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Düden Çayı'na düşen genç, can simidiyle kurtarıldı
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...
        Milliler, Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nda 19 madalya kaza...
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 1...
        Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 1...
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi