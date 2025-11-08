Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan özel konser
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yılı dolayısıyla konser verecek.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yılı dolayısıyla konser verecek.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.
Türkiye'nin önemli şeflerinden Ender Sakpınar'ın orkestrayı yöneteceği konserde, solist olarak dünyaca ünlü Rus piyanist Alexei Volodin sahne alacak.
Programda, Rus romantizminin başyapıtlarından Sergey Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu ile halk müziğinden ilham alan temalarıyla Antonin Dvorak'ın Slav danslarından seçmeler seslendirilecek.
Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.