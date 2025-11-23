Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu

        Kesme çiçek üretiminin yoğun yapıldığı Antalya'da, çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kesme çiçek üretiminin yoğun yapıldığı Antalya'da, çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin mezadında, çiçekler, yürüyen bantta sergilenerek satışa sunuluyor. En yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçekleri satın alıyor.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu dönemde seralarda yetiştirilen çiçeklerin önemli bir kısmının öğretmenler için hazırlandığını söyledi.

        Türkiye'de üretilen çiçeklerin büyük bölümünün Antalya'da yetiştirildiğini belirten Yılmaz, kentten farklı illere sevkiyatlar yapıldığını dile getirdi.

        Esnafın mezada gelerek çiçek satın aldığını anlatan Yılmaz, "Sektör özel günlere göre üretim yapıyor. Bu dönemde iç pazarda Öğretmenler Günü hareketliliği var. Çiçekçilerde de bu güne yönelik çalışmalar yapılıyor. Seralarda yetiştirilen ürünlerimiz, pazartesi günü öğretmenleri mutlu edecek." dedi.

        Sektörde Öğretmenler Günü sonrası yılbaşına yönelik üretimin başlayacağını aktaran Yılmaz, 12 ay boyunca taleplere göre çiçek üretimi yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, kum ocağına dönen sahiller...
        Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, kum ocağına dönen sahiller...
        Prof. Dr. Ali Murat Tatlı: "Akciğer kanseri tedavisinde sağ kalım oranları...
        Prof. Dr. Ali Murat Tatlı: "Akciğer kanseri tedavisinde sağ kalım oranları...
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Gazipaşa'da motosiklet ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Gazipaşa'da motosiklet ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Antalya Gazeteciler Cemiyeti "2024 Yılı Basın Ödülleri" verildi
        Antalya Gazeteciler Cemiyeti "2024 Yılı Basın Ödülleri" verildi
        AGC'den İHA'ya 2 ödül Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Yılın Gaz...
        AGC'den İHA'ya 2 ödül Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Yılın Gaz...