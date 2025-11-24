Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:41
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.T. (24) yönetimindeki 19 ACS 429 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde, Hakan Şenol'un (46) kullandığı 07 CDU 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

