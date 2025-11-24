Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.T. (24) yönetimindeki 19 ACS 429 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde, Hakan Şenol'un (46) kullandığı 07 CDU 199 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.