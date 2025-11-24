Antalya'da iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yıldız Caddesi'nde devam eden çalışma esnasında geri manevra yapan iş makinesi, çalışma alanından geçtiği belirtilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası iş makinesinin sürücüsü gözaltına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.