        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:27
        Antalya'da iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Yıldız Caddesi'nde devam eden çalışma esnasında geri manevra yapan iş makinesi, çalışma alanından geçtiği belirtilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişiye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay sonrası iş makinesinin sürücüsü gözaltına alındı.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

