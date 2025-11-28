Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kurumlar arasında bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzalandı

        Antalya Bilim Üniversitesi, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kurumlar arasında bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Bilim Üniversitesi, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü imzalandı.

        Antalya Bilim Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan rektör Prof. Dr. Semih Ekercin, bağımlılıkla mücadelede protokolün ardından hızlı bir şekilde eyleme geçeceklerini belirtti.

        Gençlerin bağımlı hale gelmeden alınması gereken tedbirlerin önemine dikkati çeken Ekercin, "Bağımlılık olmasına neden olan konu nedir? Bağımlılık hangi boşluğu dolduruyor? Oraya girmemiz gerekiyor. Mevcut problemi çözerken farklı yöntemler bularak o boşluğu doldurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizle ilgili özellikle kültürel, spor, müzik faaliyetlerini gençlerin seveceği şekilde sunulması gerekiyor." dedi.

        İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun ise toplum sağlığı, aile bütünlüğü ve gençlerin geleceği açısından protokolün önemli olduğunu dile getirdi.

        Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan da tüm dünyada bağımlılık konusunda yükselen bir dalga olduğunu, Türkiye'nin de bu konuda görmezden gelinecek bir durumda olmadığını ifade etti.

        Her bir genci bir vatan toprağı gibi gördüklerini aktaran Özcan, "Kaybedilecek bir vatan toprağımız, bir insanımız bile yoktur. Bağımsızlık seferberliğini en ince kılcal damarlara kadar yaymalıyız." diye konuştu.

        Protokol ile eylem planı hazırlanarak üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim programları, bilinçlendirme toplantıları, farkındalık kampanyaları, akademik etkinlikler ve saha çalışmalarının yapılarak bağımlılıkla mücadelede daha bütüncül, sistematik ve sürdürülebilir bir model oluşturulması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
        Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
        Antalya Teknokent Ev Sahipliğinde 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Tek...
        Antalya Teknokent Ev Sahipliğinde 9. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'da Tek...
        Antalya'da emekli kahveleri ilgi görüyor
        Antalya'da emekli kahveleri ilgi görüyor
        Alanya'da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
        Alanya'da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
        Alanya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Alanya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi