TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka ekosistemi oluşturulmasına ilişkin önerileri olduğunu, bunlarla alakalı olarak komisyon çalışmaları esnasında yurt dışı ve içinden birçok uzmanı dinleyip bu önerileri alıp değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen Kamu-BİB 28 ve BİMY 32 Bütünleşik Etkinliği, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapay zeka standartları, dijital Türkiye, sürdürülebilir bilişim yatırımları, veri ve dijital devrim konuları değerlendirildi.

Etkinliğe katılan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AA muhabirine, oldukça yoğun bir programın icra edildiğini söyledi.

Türkiye Bilişim Derneğinin 1970'li yılların başında kurulmuş önemli bir dernek olduğunu dile getiren Dönmez, derneğin girişim alanında Türkiye'de hem kamu hem özel hem de akademik camiada yapılan işlerde büyük emeği bulunduğunu belirtti.

Dönmez, etkinliğin hem kamu hem de özel sektörden bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli çözümlerin sayısının giderek artıyor olması, yurt dışına olan bağımlılığımızı özellikle yazılım sektöründe azaltıyor, bu sevindirici. Tabii hala önümüzde gidilmesi gereken önemli bir mesafe, fırsatlar, yeni teknolojiler var. İşte yapay zeka bunlardan birisi. Herkesin son dönemde daha sıkça adını andığı, neredeyse artık çocukların dahi kullanmaya başladığı bir teknoloji. Tabi her teknoloji yeni fırsatlar açarken beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Kötüye kullanımlar, birilerinin aleyhine kullanımlar olabiliyor. Enine boyuna burada onları da değerlendirmiş olduk."

- "E-devlet ve e-nabız dünya çapında ses getiren dijital dönüşüm projeleri"

Türkiye'nin insan kaynağı kalitesinin son derece yüksek olduğunu, biraz daha belli ve seçili alanlarda odaklanılarak çalışılması gerektiğini belirten Dönmez, daha hızlı ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapılarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.