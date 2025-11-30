42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Antalya'da yapıldı

Antalya'da, Türk Gastroenteroloji Derneğince (TGD) 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (Kongresi) gerçekleştirildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde "Sağlık İçin Harekete Geç" temasıyla yapılan 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftasında (Kongresi), TGD Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin'in moderatörlüğünde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda alanında uzman doktorlar karaciğer yağlanması, obezite, bağırsak sağlığı, safra kesesi taşı, reflü ve mide koruyuculara ilişkin bilgi verdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, 1974'ten beri düzenlenen etkinliği bu yıl 1440 katılımcıyla gerçekleştirdiklerini, kongrede Türkiye'den yaklaşık 300, yurt dışından da 20 bilim insanının yer aldığını söyledi.

Karaciğer yağlanmasının obezitenin küresel ölçekteki yükselişiyle orantılı olarak toplumu tehdit eden sağlık sorunu olduğunu belirten Oğuz, karaciğer yağlanmasının sessiz ve sinsi ilerlediğini ifade etti.

Alkol, obezite ve şeker hastalığının karaciğeri yağlandırdığını anlatan Oğuz, "Günümüzde her 4 yetişkinden 1'inde karaciğer yağlanması var. Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kilosunu düzenli veren ve beslenmesini düzelten kişilerin karaciğer yağlanmasının gerilediğini görüyoruz." dedi.

- "Ne kadar az yersek o kadar obez olma ihtimalimiz azalır"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk da obezitenin bugün dünyada artık halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, dünya çapında 1 milyardan fazla kişinin, Türkiye nüfusunun da yüzde 30'unun obez olduğunu ifade etti.

Dengeli beslenerek ve spor yaparak obezite riskinden korunulacağını vurgulayan Cindoruk, son 10 yılda antiobezite ilaçlarının geliştirilmesinin hız kazandığını ve tıp dünyasında önemli ilerlemeler yaşandığını dile getirdi.

Obezite için medikal ilaçlar dışında endoskopik ve cerrahi yöntemlerin uygulandığına işaret eden Cindoruk, "Ne kadar az yersek o kadar obez olma ihtimalimiz azalır." ifadesini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Asıl, safra kesesi taşının zamanında teşhis edilip gerekli önlemler alınmazsa nadiren de olsa hayatı tehdit edecek düzeyde komplikasyonlara neden olabildiğini söyledi.