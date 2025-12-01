Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Sakin şehir" Demre doğal ve tarihi güzellikleri bir arada görme şansı sunuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Antalya'nın Demre ilçesi, masmavi koyları ve "dünyanın en iyi turizm köyü" seçilen Kaleköy, Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Kilisesi ile turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakin şehir" Demre doğal ve tarihi güzellikleri bir arada görme şansı sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Antalya'nın Demre ilçesi, masmavi koyları ve "dünyanın en iyi turizm köyü" seçilen Kaleköy, Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Kilisesi ile turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

        Türkiye'nin 28'inci, dünyanın da 307'nci sakin şehri olan Demre, kurulduğu ovanın üç tarafının dağlarla çevrili olması ve verimli alüvyonlu toprakları dolayısıyla tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

        Demre, Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra, Akdeniz'in en büyük ve önemli antik limanlarından Andriake ve Kaleköy'deki Simena antik kentleri ile ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Antik kentleri gezen ziyaretçiler antik tiyatrolar, kaya mezarları, liman yapılarını görme şansı yakalıyor.

        Turistler Likya Uygarlıklar Müzesi'ni ziyaret edebiliyor.

        Müzenin hemen yanında bulunan "kuş cenneti" olarak adlandırılan çayda ise turistler, 126 farklı kuş türünü görme şansını elde ediyor.

        Turistler ayrıca "Noel Baba" olarak adlandırılan karaktere ilham olduğuna inanılan Myra Psikoposu Aziz Nikolaos'un ölümünden sonra mezar yerinin yakınında inşa edildiği düşünülen kiliseye de uğruyor.

        - Masmavi koyları ile büyüleyici yolculuğa çıkarıyor

        İlçeye gelenler Kekova, Kaleköy ve Üçağız'ın berrak denizini, yeşilin maviyle buluştuğu koyları tekne turları ile geziyor.

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yürütülen "Best Tourism Villages - En İyi Turizm Köyleri 2025" programı kapsamında "En İyi Turizm Köyü 2025" ödülünü alan Kaleköy'deki Simena Antik Kenti'ni de gezen turistler, adalar bölgesindeki Bizans ve Roma imparatorlukları dönemlerine ait çok sayıda eseri barındıran batık şehri de tekne ve kanolarla ziyaret ediyor.

        Örtü altı üretimde de öne çıkan ilçedeki seralarda yetiştirilen domates, biberler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

        Tarihi ve doğal zenginliğini huzur ortamıyla fırsata dönüştürmek isteyen ilçe, gelecek sezon turizmde daha fazla ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

        - "Dünyanın en iyi turizm köyü Kaleköy'e sahibiz"

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, Demre'nin doğasıyla, tarihiyle, barındırdığı medeniyetlerle ön plana çıktığını söyledi.

        Demre'de önemli bir turfanda sebze üretimi olduğuna dikkati çeken Duran, "18 bin dönüm serada 3250 aile tarımsal üretim yapıyor. Aile tarımı yapılan bir ilçe. Miras hukuku nedeniyle arazilerin küçülmesi nedeniyle ilçe halkı tarımdan ziyade turizmde gelecek aramaya başladı." dedi.

        İlçenin önemli turistik yerleri bulunduğunu anlatan Duran, "İlçemizde Likya medeniyetinin önemli izleri var. Myra ve Simena gibi önemli antik kentler ile ön plana çıkıyoruz. Hristiyan alemi için önemli olan Aziz Nikolaos Kilisesi'ni çok sayıda turist ziyaret ediyor. Dünyanın en iyi turizm köyü Kaleköy'e sahibiz. Dünyadaki 307'nci sakin şehir olduk. Akdeniz'in en güzel denizi, en uzun sahili ile artık turizmde iddialıyız. İlçemizin her köşesi bir hazine." diye konuştu.

        İnsanların ilçede huzurla yaşadığını, adli olayların yok denecek kadar az, suç oranının da çok düşük olduğunu ifade eden Duran, ilçeyi yılda 650 bin turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın ilçenin "sakin şehir" olarak da bilinmesiyle hızla artacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de balıkların rekabeti: Kızıldeniz'den gelen balık türleri, yerli b...
        Akdeniz'de balıkların rekabeti: Kızıldeniz'den gelen balık türleri, yerli b...
        Antalya tatilini Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada tercih etti
        Antalya tatilini Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada tercih etti
        Acil servislerde viral enfeksiyon yoğunluğu
        Acil servislerde viral enfeksiyon yoğunluğu
        Antalya'da mahalle muhtarı kumar oynatırken yakalandı Mahalle muhtarı ve sa...
        Antalya'da mahalle muhtarı kumar oynatırken yakalandı Mahalle muhtarı ve sa...
        Erol Bulut: "İstifamla çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum" Antalyasp...
        Erol Bulut: "İstifamla çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum" Antalyasp...
        Stanimir Stoilov: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"
        Stanimir Stoilov: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"