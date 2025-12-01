"Sakin şehir" Demre doğal ve tarihi güzellikleri bir arada görme şansı sunuyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Antalya'nın Demre ilçesi, masmavi koyları ve "dünyanın en iyi turizm köyü" seçilen Kaleköy, Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Kilisesi ile turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin 28'inci, dünyanın da 307'nci sakin şehri olan Demre, kurulduğu ovanın üç tarafının dağlarla çevrili olması ve verimli alüvyonlu toprakları dolayısıyla tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Demre, Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra, Akdeniz'in en büyük ve önemli antik limanlarından Andriake ve Kaleköy'deki Simena antik kentleri ile ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Antik kentleri gezen ziyaretçiler antik tiyatrolar, kaya mezarları, liman yapılarını görme şansı yakalıyor.

Turistler Likya Uygarlıklar Müzesi'ni ziyaret edebiliyor.

Müzenin hemen yanında bulunan "kuş cenneti" olarak adlandırılan çayda ise turistler, 126 farklı kuş türünü görme şansını elde ediyor.

Turistler ayrıca "Noel Baba" olarak adlandırılan karaktere ilham olduğuna inanılan Myra Psikoposu Aziz Nikolaos'un ölümünden sonra mezar yerinin yakınında inşa edildiği düşünülen kiliseye de uğruyor. - Masmavi koyları ile büyüleyici yolculuğa çıkarıyor İlçeye gelenler Kekova, Kaleköy ve Üçağız'ın berrak denizini, yeşilin maviyle buluştuğu koyları tekne turları ile geziyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yürütülen "Best Tourism Villages - En İyi Turizm Köyleri 2025" programı kapsamında "En İyi Turizm Köyü 2025" ödülünü alan Kaleköy'deki Simena Antik Kenti'ni de gezen turistler, adalar bölgesindeki Bizans ve Roma imparatorlukları dönemlerine ait çok sayıda eseri barındıran batık şehri de tekne ve kanolarla ziyaret ediyor. Örtü altı üretimde de öne çıkan ilçedeki seralarda yetiştirilen domates, biberler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Tarihi ve doğal zenginliğini huzur ortamıyla fırsata dönüştürmek isteyen ilçe, gelecek sezon turizmde daha fazla ön plana çıkmaya hazırlanıyor.