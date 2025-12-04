Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı
Kepez Belediyesi ekiplerince ilçedeki gıda ve işgallere karşı denetim gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi ekiplerince ilçedeki gıda ve işgallere karşı denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Sanayi Sitesi ve çevresinde, vatandaşların gıda güvenliğini ve kamu alanı işgallerine karşı denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da kaldırım ve yolların güvenli kullanımını sağlamak için de kamu alanı
işgallerine yönelik kontrollerine devam etti.
