        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı

        Kepez Belediyesi ekiplerince ilçedeki gıda ve işgallere karşı denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:09
        Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı
        Kepez Belediyesi ekiplerince ilçedeki gıda ve işgallere karşı denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Sanayi Sitesi ve çevresinde, vatandaşların gıda güvenliğini ve kamu alanı işgallerine karşı denetim yapıldı.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da kaldırım ve yolların güvenli kullanımını sağlamak için de kamu alanı

        işgallerine yönelik kontrollerine devam etti.

