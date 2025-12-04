Habertürk
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

        Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:21
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı
        Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturmada, gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

        Öte yandan Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

