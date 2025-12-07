Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

        Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:32 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Kozlu Spor, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, YFO Haydarpaşa, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü, Ege Yıldızları Spor Kulübü yer aldı.

        Ligin ilk gün maçlarında Ege Yıldızları Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübünü 10-0, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, YFO Haydarpaşa'yı 6-3, Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 8-2, Metpack Alanya Yıldızları da Kozlu Spor'u 7-1 mağlup etti.

        Günün ikinci maçlarında ise Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Ege Yıldızları Spor Kulübü'nü 4-3, Gaziantep Polisgücü, YFO Haydarpaşa'yı 6-3, Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Göl Spor Kulübü'nü 25-1, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü de Kozlu Spor'u 2-0 yendi.

        2025-2026 Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 10 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
        Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 k...
        Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 k...
        Arızalanan park halindeki otomobile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Anne...
        Arızalanan park halindeki otomobile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Anne...
        Alanya'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Alanya'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Alanya'da sağanak yağış trafiği felç etti Alt geçitlerde araçlar mahsur kal...
        Alanya'da sağanak yağış trafiği felç etti Alt geçitlerde araçlar mahsur kal...