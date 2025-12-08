Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjona (Dk. 88 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 65 Efecan Karaca), Ruan (Dk. 88 Mounie), Hagi, Hwang (Dk. 80 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 79 Meschack)
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri (Dk. 83 Saric), Paal, Ballet, Storm (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Boli (Dk. 90+2 Poyraz Efe Yıldırım)
Sarı kartlar: Dk. 34 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 67 Ogundu (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.