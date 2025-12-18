Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike'de "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:33
        Antalya'nın Finike ilçesinde "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi.

        Hasyurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Finike Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir, Mehmet Yücel, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Etkinlikte, öğrencilerin evlerinden getirdiği gözleme, kalem böreği, tatlı ve çeşitli yiyecekler açılan stantlarda satışa sunuldu. Ayrıca kermeste Yörük yemek kültürü de tanıtıldı.

        Okul Müdürü Nurten Hoyrazlı, yaptığı konuşmada, hem öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirmek hem de okul aile birliğini güçlendirmek için bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.

        Öte yandan, satılan yiyeceklerden elde edilecek gelirle okulun ihtiyaçlarına katkı sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

