        Antalyaspor'dan teknik direktör açıklaması:

        Antalyaspor'dan teknik direktör açıklaması:

        Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmanın ya da devam eden görüşmenin olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:25
        Antalyaspor'dan teknik direktör açıklaması:
        Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmanın ya da devam eden görüşmenin olmadığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, camianın daha fazla zarar görmemesi adına açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

        Son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı şekilde gündeme getirildiği ve kamuoyu nezdinde manipülatif paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Takımımız, kardeş kulübümüz Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekibimizle çıkacaktır. Teknik direktör seçimi süreci ise yönetim kurulumuzla gerçekleştireceğimiz değerlendirme toplantısının ardından, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve en doğru aday belirlenerek sonuçlandırılacaktır."

        Basında ve sosyal medyada yer alan "anlaşma sağlandı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

        Akdeniz ekibi, dün teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmıştı.

