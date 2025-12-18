Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına jandarma ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:40
        Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi
        Antalya'nın Kaş ilçesinde, akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına jandarma ekipleri müdahale etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarından izinsiz kum alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, bölgeden izinsiz kum alınması faaliyeti durdurdu. Akarsu yatağından alınan kumların, tekrar kamyonlarla yerine boşaltılması sağlandı.

        Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında bölgeden kum alan kişiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

