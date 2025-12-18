Habertürk
        Türkiye kozmetikte en fazla ıslak mendil ve sabun ihraç ediyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik sektörünün yılı 1,7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:12
        Türkiye kozmetikte en fazla ıslak mendil ve sabun ihraç ediyor
        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik sektörünün yılı 1,7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

        Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneğince organize edilen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde buluşturdu.

        Kahrıman, AA muhabirine, kozmetik sektörünün hem ihracatta hem markalaşma alanında önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi.

        Kozmetiğin Türkiye'de büyüyen sektörler arasında yer aldığını ifade eden Kahrıman, Türk kozmetik markalarının küresel ölçekte güçlü oyuncular haline geldiğini kaydetti.

        İhracatta yaklaşık yüzde 21'lik bir artış gerçekleştirdiklerini belirten Kahrıman, şunları söyledi:

        "Yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde bir rakamla yılı kapayacağız. Yılı büyüyerek geçirdik. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak, ABD ve Rusya geliyor. Yaklaşık 200 ülkeye kozmetik ihracatı yaptık. En çok ihraç ettiğimiz ürünler ıslak mendil, sabun. Bunun haricinde parfüm, renkli kozmetik ve cilt bakım ürünleri de var. Saç bakım ürünlerinde de bu yıl önemli bir artış gerçekleştirdik. Aslında kozmetiğin birçok alanında ihracat yapıyoruz."

        Son yıllarda Türkiye'de saç boyası üretiminin de arttığını belirten Kahrıman, bunun da özellikle gelecek yılki ihracata katkı sağlayacağını söyledi.

        Kahrıman, ruj, allık gibi renkli kozmetikte de ihracat yaptıklarını aktararak, bu alanda ABD, Irak ve Suudi Arabistan'dan ciddi talepler aldıklarını kaydetti.

        - Yerli marka sayısı 5 yılda 4 kat arttı

        Kahrıman, Türkiye'deki bazı markaların özellikle sabun, ıslak mendil, deodorant ve bazı saç grubu malzemelerde dünyada aranan markalar haline geldiğini bildirdi.

        Sağlık Bakanlığına bağlı kozmetik işletme sayısında son 5 yılda önemli ölçüde artış yaşandığına işaret eden Kahrıman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Pandemiden önce 3 bin 600 civarında olan Sağlık Bakanlığına bağlı kozmetik işletme sayısı, şu anda 13 bin civarında. Yeni yerli markalarımız çıkıyor. Kozmetikle uğraşan firma sayısı yaklaşık 4 kat arttı. Türkiye'de kozmetik sektörü büyüyor. En önemli yanlarından biri de Türkiye kozmetikte cari açık vermeyen bir pozisyona geçti, sattığı aldığından daha fazla. Vatandaşımız da birçok kategoride yerli ürünü kullanmaya başladı."

        Levent Kahrıman bir yandan yerli markalar çıkarken bir yandan da çok sayıda global markanın Türkiye'de üretim yaptırdığını söyledi.

        Türkiye'nin fason üretimde de bir üs konumunda olduğunu ifade eden Kahrıman, "Türkiye'de kozmetikte büyük fabrikalar var, çok genç, dinamik mühendis, kimyager, eczacı, teknik ekipler var. Bir de Türkiye'deki işletmeler çok çabuk adapte olabiliyorlar, hem yasalara hem de teknolojilere." ifadelerini kullandı.

