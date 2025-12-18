Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı

        AYŞE YILDIZ - Ukrayna Vinnitsa Bölge Hastanesi Yanık Kliniği ve Plastik Cerrahi Merkezi Başkanı Roman Chornopyshchuk, savaş yaralanmalarının daha derin dokuları etkilediğini ve tedavisinin zor olduğunu belirterek, "Aynı anda birden fazla savaş yanığı travmalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Ukrayna Vinnitsa Bölge Hastanesi Yanık Kliniği ve Plastik Cerrahi Merkezi Başkanı Roman Chornopyshchuk, savaş yaralanmalarının daha derin dokuları etkilediğini ve tedavisinin zor olduğunu belirterek, "Aynı anda birden fazla savaş yanığı travmalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz." dedi.

        Aynı zamanda Vinnitsa Ulusal Pirogov Memorial Tıp Üniversitesi'nde plastik cerrah olan Chornopyshchuk, Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yanık kongreleri için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Türkiye'nin yanık tedavisindeki başarısından etkilendiğini söyledi.

        Türkiye'nin önemli kongreye ev sahipliği yaptığını ifade eden Chornopyshchuk, kongrelerde kazandığı tecrübenin ülkesindeki yanık vakalarını tedavi etmeye katkı sunacağını anlattı.

        Özellikle savaşlardaki yaralanmalar sonucunda oluşan yanıkların tedavisinin de zor olduğunu dile getiren Chornopyshchuk, "Yanık Kongresi komitesine ve Türk hükümetine teşekkür ederim. Burada tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duydum. Maalesef Ukrayna'da korkunç savaş devam ediyor. Bu alanda da çok kişi yanık travmalarından etkilenmiş durumda. Biz de buraya gelerek hem yeni tecrübeler ediniyoruz hem de burada öğrendiklerimizi ülkemizde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Chornopyshchuk, kongrede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaştıklarına değinerek, ülkesinde 10 yıldır genel cerrah olarak yanık alanındaki tedavilerde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

        - "Kongrede edindiğimiz tecrübeler, bizim için faydalı oldu"

        Yanık alanında 8 yıldır bilimsel çalışmalar yaptığını aktaran Chornopyshchuk, şunları kaydetti:

        "Maalesef birçok sivil ve askeri personel, savaş yanıklarından dolayı bizim hastanemize geliyor. Onlarla ilgilenme, onların tedavisini yapma tecrübesine sahibiz. Savaş yaralanmaları diğer yaralanmalardan farklı oluyor, özellikle çok daha derin dokuya nüfuz eden yanıklarla karşı karşıyayız. Aynı anda birden fazla savaş yanığı travmalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kongrede özellikle Türkiye'nin de aralarında olduğu çok farklı ülkelerin, yanık alanındaki tecrübesiyle bize yardım etmesi çok önemli. Burada edindiğimiz tecrübeler, bizim için kıymetli, faydalı oldu."

        Chornopyshchuk, kongrenin güncel bilgiler için de önemli olduğuna değinerek, savaş yanıklarının daha ölümcül ve tedavisinin çok daha zor olduğuna dikkati çekti.

        Savaştan önce de yanık konusunda tecrübeli olduklarını ifade eden Chornopyshchuk, "Yanık tedavisindeki tecrübemiz savaş döneminde daha da önem kazandı. Sivil veya askeri olarak ayırmıyoruz, her yanık vakasını, yaralananları tedavi etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Kaza yaptığı motosikletini yaptıramadan tekrar kaza yaptı, yerde yaralı hal...
        Kaza yaptığı motosikletini yaptıramadan tekrar kaza yaptı, yerde yaralı hal...
        Kaş'ta izinsiz kum alımına jandarma engeli
        Kaş'ta izinsiz kum alımına jandarma engeli
        Yılbaşı ağaçlarında hazır süslü ve kompakt modeller ilgi görüyor
        Yılbaşı ağaçlarında hazır süslü ve kompakt modeller ilgi görüyor
        Antalya'da Noel ve yılbaşı renkliliği
        Antalya'da Noel ve yılbaşı renkliliği
        Otomobilin şaftında 17 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Otomobilin şaftında 17 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak