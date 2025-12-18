Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı

        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları, yerli ve yabancı sektör paydaşlarının katılımıyla Antalya'da başladı.

        Giriş: 18.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:47
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları, yerli ve yabancı sektör paydaşlarının katılımıyla Antalya'da başladı.

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, otel ve turizm tesisleri satın almacıları ile firma temsilcileri katıldı.

        Türkiye Turizm Tedarik Buluşmaları (TTB) Türkiye Organizasyon Başkanı ve Profesyonel Turizm Yöneticileri Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, "Gönül birliğinden güç birliğine" mottosuyla hazırladıkları etkinliğin sektöre önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Turizmin 60'dan fazla sektöre katkı sağladığını dile getiren Bilgiç, otellerin, turizm tesislerinin ihtiyacı olan temizlik malzemesinden mobilyaya, gıdadan mutfak malzemelerine, kapı kilit kartlarından tekstile kadar her sektördeki firmaların buluşmada yer aldığını belirtti.

        Etkinlikte yaklaşık 100 firmanın ürünlerini tanıtacağını aktaran Bilgiç, organizasyona yaklaşık 3 bin 500 katılımcı beklediklerini kaydetti.

        Bilgiç, etkinlikte uzun soluklu ticari birlikteliklerin temelinin atıldığını vurgulayarak, "Doğru firmaları doğru satın alıcılarla buluşturuyoruz, burası bir referans oluyor. Ticaretin, samimiyetin, güvenin oluşması için uygun bir ortam hazırlıyoruz. İşbirliklerinin temeli burada atılıyor." diye konuştu.

        Renkli görüntülerin yaşandığı organizasyonda katılımcı firmalar, trend ürünlerini sergiledi.

        Etkinlik, 20 Aralık'a kadar devam edecek.

