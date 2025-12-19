Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu kariyer günlerine katıldı

Etkinlikte, organizasyona desteği için Finike Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek'e Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Nefise Yasemin Tezcan tarafından plaket takdim edildi.

Başpehlivanlar, elde ettikleri başarı, sporda disiplinin ve azmin önemi ile başarıya giden yolculuklarını öğrencilerle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.