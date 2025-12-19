Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu kariyer günlerine katıldı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu kariyer günlerine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerine 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile başpehlivan Furkan Durmuş Altın katıldı.

        Başpehlivanlar, elde ettikleri başarı, sporda disiplinin ve azmin önemi ile başarıya giden yolculuklarını öğrencilerle paylaştı.

        Etkinlikte, organizasyona desteği için Finike Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek'e Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Nefise Yasemin Tezcan tarafından plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı

        Benzer Haberler

        Alanya trafiğine nefes aldıracak iki karayolu projesi açılıyor Ulaştırma Ve...
        Alanya trafiğine nefes aldıracak iki karayolu projesi açılıyor Ulaştırma Ve...
        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı
        Alüminyum kabıyla yuttuğu hap, 4 yıl sonra akciğerinden çıkarıldı
        Demre Noel Baba Festivali başladı
        Demre Noel Baba Festivali başladı
        MediaMarkt yılın son mağazasını Antalya'da açtı
        MediaMarkt yılın son mağazasını Antalya'da açtı
        Kozmetikte 'sahte ürün' ve 'influencer' sorunu
        Kozmetikte 'sahte ürün' ve 'influencer' sorunu