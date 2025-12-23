Habertürk
        Alanya Belediyespor'da hedef CEV Kupası'nda tur atlamak

        MUSTAFA KURT - Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'ndaki rakibi Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını rövanşta da yenerek üst tura çıkmayı hedefliyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:12
        Alanya Belediyespor'da hedef CEV Kupası'nda tur atlamak
        MUSTAFA KURT - Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'ndaki rakibi Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını rövanşta da yenerek üst tura çıkmayı hedefliyor.

        Antalya ekibinin başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efeler Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Alanya Belediyespor'un her zaman beklentilerin üzerinde sonuçlar aldığını söyledi.

        Bu yıl tarihlerinde ilk kez Avrupa kupasında (Erkekler CEV Kupası 16'lı Final Turu) mücadele etme şansı yakaladıklarını belirten Oğuz, çıktıkları ilk maçta hem Alanya halkının hem de takımının büyük bir heyecan yaşadığını kaydetti.

        Oğuz, bu heyecanla oyuna giremediklerini ifade ederek, "Üzerimizde bir baskı vardı ama bu kötü bir baskı değil, daha iyisini yapabilme baskısıydı. Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımı karşısında 2-0'dan sonra da geri dönmeyi bildik. Bu, iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. 8 Ocak'ta oynayacağımız rövanş maçında galip gelmek istiyoruz. Oradaki galibiyet bizi bir üst tura çıkaracak, bunun için de ümitliyiz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

        - "Buraya gelen her takım çekiniyor"

        Avrupa'da üçüncü kupaya giderken Arkas'ın çekilmesiyle ikinci kupaya terfi ettiklerini hatırlatan Oğuz, her maçı tek tek, tur tur planlayarak ilerlemek istediklerini belirtti.

        İkinci kupada mücadele eden takımların daha güçlü olduğunu anlatan Oğuz, "Buradan çıkarsak Fransa ya da Belçika takımlarından biriyle eşleşeceğiz. Avrupa'da oynayan takımlara karşı hedefimiz her zaman en yukarısı. Bu takım Efeler Ligi'ndeki iki yılında bütün takımları yendi. Buraya gelen her takım çekiniyor. Küçük kazalar oluyor ama bunu toparlamak da bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

        - Ligdeki hedef play-off'a kalmak

        Efeler Ligi'nin bu sezon oldukça zorlu geçtiğini dile getiren Oğuz, ligde dengelerin her hafta değiştiğini söyledi.

        Oğuz, "Efeler Ligi bu yılki kadar hiç zor olmamıştı. Herkes herkesi yenebiliyor. Takımlar yatırım yapmaya devam ediyor. Biz ise 3. yılımızda içinde bulunduğumuz ligde hep beklenenin üzerinde derece elde ettik. Bu bizim için güzel bir şey ama aynı zamanda zorlayıcı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kulübün genç bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Oğuz, bu sezon da öncelikli hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu bildirdi.

        - "Benim için paha biçilemez bir deneyim"

        Milli takımdaki görevine de değinen Serkan Oğuz, sürdürülebilir başarıya odaklandığını belirtti.

        Hedefin sürdürülebilir olması için çalıştığını aktaran Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Alanya Belediyespor'daki başarıdan dolayı A2 Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapıyorum. Bu yıl Avrupa şampiyonasında ve dünya şampiyonasında başantrenör olarak görev aldım. Bu benim için paha biçilemez bir deneyim. Alanya Belediyespor ile sürdürülebilir başarıyı sağlamak ve milli takımda da başantrenör olarak devam etmek en önemli hedeflerimden. Bunun için elimden geleni yapıyorum."

