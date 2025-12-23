Habertürk
        Antalya Haberleri

        Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

        Konyaaltı Belediyesince düzenlenen spor kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:01
        Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
        Konyaaltı Belediyesince düzenlenen spor kursları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmet Selekler Kompleksi'nde düzenlenen kurslarda, pilates, yoga, futbol, basketbol, tenis, pickleball, judo ve eğitsel oyunlar branşlarında eğitim veriliyor.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporun toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

        Kurslarla, herkesin spor ve sağlıklı yaşam imkanlarına daha rahat erişmesini hedeflediklerini aktaran Kotan, "Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesi ve yetişkinlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

