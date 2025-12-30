Antalya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce il genelindeki okullarda trafik güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli trafik davranışlarının alışkanlık haline getirilmesi hedeflendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.