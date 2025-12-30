Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik bilincini erken yaşlarda kazandırmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik bilincini erken yaşlarda kazandırmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce il genelindeki okullarda trafik güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli trafik davranışlarının alışkanlık haline getirilmesi hedeflendi.

        Jandarma Genel Komutanlığının trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilere yönelik bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve güvenli davranış kazandırma eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi

        Benzer Haberler

        İş yerinden hırsızlık olayının faili yüz tanıma sistemi ile tespit edildi K...
        İş yerinden hırsızlık olayının faili yüz tanıma sistemi ile tespit edildi K...
        Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Manavgat Köprüsü'nde devrilerek otomobile çarpan motosikletli yaralandı
        Manavgat Köprüsü'nde devrilerek otomobile çarpan motosikletli yaralandı
        Kavşağa giren motosikletliyi fark etmeyerek çarptı: 1 yaralı
        Kavşağa giren motosikletliyi fark etmeyerek çarptı: 1 yaralı
        Üç tekerlekli motorlu bisiklet Otomobille çarpıştı: 1 yaralı
        Üç tekerlekli motorlu bisiklet Otomobille çarpıştı: 1 yaralı
        Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı