Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kongre turizmi, bu yıl gerçekleştirilecek "5. Antalya Diplomasi Forumu", "77. Uluslararası Uzay Kongresi" ve dünyanın en önemli iklim zirvesi "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı" (COP31) ile daha da hareketlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kongre turizmi uluslararası organizasyonlarla hareketlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kongre turizmi, bu yıl gerçekleştirilecek "5. Antalya Diplomasi Forumu", "77. Uluslararası Uzay Kongresi" ve dünyanın en önemli iklim zirvesi "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı" (COP31) ile daha da hareketlenecek.

        Dünyanın dört bir yanından turist konuk eden kent, diplomasi trafiğinde de yoğun bir yıl geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2026) beşinci kez ev sahipliği yapacak olan Antalya, 5-9 Ekim'de dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden "77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)" ile uzay sektöründeki bilim insanlarını, mühendisleri, girişimcileri ve politika yapıcıları ağırlayacak.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde kasımda gerçekleşecek "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı" (COP31) da "turizmin başkenti" Antalya'da yapılacak. Antalya EXPO Fuar Alanı'nda 9-20 Kasım'da düzenlenecek konferansta, 196 ülkeden ziyaretçi iklim için aynı masaya oturacak.

        - "Antalya barışçıl yönünü ortaya koyuyor"

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm imajının iyi bir noktada olduğunu söyledi.

        Kentin sahil, güneş, deniz turizminin yanı sıra farklı destinasyonlarla da ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Hacısüleyman, Antalya'da bu yıl özellikle kongre turizminin çok aktif olacağını belirtti.

        COP31 için yıllarca atıl durumdaki EXPO alanının seçildiğini ve bunun çok doğru bir karar olduğunu dile getiren Hacısüleyman, bu alanın kongre ve fuar turizmi açısından bundan sonra da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Antalya'nın aynı yılda Türkiye ve dünya açısından önemli olan 3 organizasyona ev sahipliği yapmasının değerli olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu organizasyonlar Antalya'nın barışçıl yönünü de ortaya koyuyor. Barış olmadan turizm olmuyor, turizm olmadan da barışı bir türlü tesis edemiyoruz. Bütün milletlerin yaz aylarında, bir kişi de olsa, bir milyon kişi de olsa aynı havuzda serinlemeleri, aynı denize girmeleri, yan yana şezlonglarda vakit geçirmeleri, yan yana yemek yiyebiliyor olmaları aslında barışın en güzel tarafı, en güzel simgesi. Antalya bu organizasyonları başarılı bir şekilde atlatacaktır, bu konuda yüzde 100 garanti verebiliyoruz çünkü Antalya deneyimli, daha önce G20'de hizmet kalitemizi göstermiştik. Şehrin tüm dinamikleri de tecrübeli, bizler de kurumlar olarak birlikte çalışarak konunun üstesinden geleceğiz. Güzel bir şekilde ve tam not alarak çıkacağız."

        - "Antalya'da 5 yıldızlı otellerin altyapısı çok iyi"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya turizminin bu yıl kongre turizmiyle daha da hareketleneceğini belirtti.

        Bu tür organizasyonların Antalya'da yapılmasının turizmciler açısından sevindirici olduğunu anlatan Saatçioğlu, "Antalya'da 5 yıldızlı otellerin altyapısı çok iyi, deneyimli oteller var. Organizasyonlarla üst düzey yöneticileri ağırlayacağız, sadece bir organizasyonda 80 bin kişiyi konuk edeceğiz. Otellerin altyapıları rahatlıkla bunu kaldırabilecek durumda. İlgili kurumlar gerekli denetimleri yapıyor. Şimdiden çalışmalar başladı. Havalimanımızda bir problem yok, kapasitesi artırıldı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi
        Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi
        Orkide bakımı uygulamalı olarak anlatıldı
        Orkide bakımı uygulamalı olarak anlatıldı
        Dönüş yasağı olan yerden dönen otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Ehl...
        Dönüş yasağı olan yerden dönen otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Ehl...
        Alanya'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Alanya'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Manavgat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı
        Manavgat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı
        Antalya'da evinde karnından vurulmuş halde ölü bulundu Olayda kullanılan si...
        Antalya'da evinde karnından vurulmuş halde ölü bulundu Olayda kullanılan si...