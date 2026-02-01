Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:45
        Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

