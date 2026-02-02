Antalya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu.



Side Mahallesi 1542. Sokak'ta araç park yeri olarak da kullanılan arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin M.A.S. (27), olduğu ve başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. M.A.S.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



M.A.S.'nin cenazesinin yanında bir tabanca bulan ekipler, olaya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, genç adamın saat 05.00 sıralarında söz konusu yere tek başına yürüyerek gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.







