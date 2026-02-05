Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek

        SÜLEYMAN ELÇİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

        Uğurlu, AA muhabirine, Antalyaspor'daki serüveninin Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladığını belirterek, ardından ligdeki rakiplerinden biri olan Gençlerbirliği'ni mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını hatırlattı.

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında da ligin en güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile evlerinde 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Uğurlu, takımın direncinin ve fizik gücünün arttığını bu maçta çok iyi gördüklerini kaydetti.

        Takımın oyun anlamında da yukarıya çıkmaya başladığının altını çizen Uğurlu, geliştirmeleri gereken özelliklerinin olduğunu, her hafta üzerine koyarak yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.




        - "Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti"

        Ligde alt sıralarda yer alan takımların birbirlerine yakın puanlarının bulunduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Alt gruptan sıyrılmak istiyoruz. Bunun için de çok fazla mücadele etmemiz, yapabildiğimizin en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz sıralamada ligi bitireceğimize inanıyorum." dedi.

        Sami Uğurlu, ligdeki son maçlardan alınan puanların takım için çok değerli olduğunu vurguladı.

        Puanların futbolculara, şehre öz güven kazandırdığına işaret eden Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti. Önümüzde ligdeki rakiplerimizden olan Karagümrük maçı var. Karagümrük son dönemde hep zor maçlar oynadı. Kuvvetli rakiplere karşı iyi mücadele ettiler. Fizik kapasiteleri yüksek bir takım. Bizim maça belki de son şansları olarak bakacaklar. Çok iyi hazırlanacaklar. Biz de aynı şekilde çok iyi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma bizim için ligin en önemli ve değerli maçı. Alacağımız galibiyet hem puan hem de öz güven olarak bizi yukarıya taşıyacak. Üç puan için gideceğiz. Deplasmanda alacağımız puanlar bizi sıralamada çok farklı bir duruma getirecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Antalya'da eğitilen Afrika keseli sıçanları enkaz altındaki "göz" olacak En...
        Antalya'da eğitilen Afrika keseli sıçanları enkaz altındaki "göz" olacak En...
        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı
        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı
        Irmak taştı, şantiye ile narenciye bahçelerini su bastı
        Irmak taştı, şantiye ile narenciye bahçelerini su bastı
        Antalya'da "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
        Antalya'da "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
        Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı