Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince yapılan kazıda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ortaya çıktı.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince yapılan kazıda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ortaya çıktı.
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki boru hattı çalışmaları için kazı yapan ASAT ekipleri, kemikleri fark edince durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler eşliğinde devam edilen kazıda çıkarılan kemikler, olay yeri inceleme ekibine teslim edildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.